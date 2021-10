Luigi Rapullino è il nuovo vice presidente del Napoli Femminile

Luigi Rapullino, amministratore delegato di Sideralba SpA, è il nuovo vice presidente del Napoli Femminile. La nomina è arrivata al termine dell’assemblea dei soci del club azzurro e certifica la volontà del Napoli Femminile di dotarsi di una ulteriore figura di spicco nel suo organigramma. Luigi Rapullino, da sempre vicino al Napoli Femminile come socio e come sponsor, attraverso appunto il marchio Sideralba, è spesso presente sugli spalti di Cercola per assistere alle partite di campionato ed in estate ha fatto anche capolino nel ritiro di Rivisondoli.



Il vice presidente Rapullino da sempre gravita intorno al mondo del calcio e la sua esperienza anche relazionale darà un forte contributo e apporto alle relazioni del club azzurro.

Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati