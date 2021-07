KAJA ERZEN, EX ROMA ARRIVA AL NAPOLI

Kaja Erzen, nata a Kranj in Slovenia il 21 agosto del 1994, sbarca in casa Napoli Femminile. Terzino destro, la Erzen ha giocato nel Tavagnacco prima di vivere le ultime due stagioni alla Roma. In maglia giallorossa nello scorso campionato ha collezionato 13 apparizioni, di cui 7 da titolare. Con la squadra allenata da Betty Bavagnoli ha alzato la Coppa Italia 2021.

