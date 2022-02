FIORENTINA-NAPOLI, ERRICO: “OGNI PARTITA COME UNA FINALE” 

Fiorentina-Napoli: un vecchio adagio del calcio torna quantomai di moda in casa Napoli Femminile. “Ogni partita sarà per noi come una finale”, dice Emma Errico alla vigilia del match dello stadio Bozzi contro la Fiorentina (palla al centro domani alle ore 12.30, diretta su TimVision). Difficile dare torto alla centrocampista azzurra visto quello che racconta la classifica e nonostante qualche assenza pesante nella lista delle convocate stilata dal duo Domenichetti-Castorina (sono rimaste a casa per infortunio Popadinova, Chatzinikolau ed Abrahamsson, indisponibile Pinna). Con Di Marino non al top, completano l’elenco per Firenze le giovani Penna e Gallo.



“Dobbiamo cercare punti salvezza contro qualsiasi avversaria – spiega Errico -. Ritroverò alcune vecchie conoscenze come Tasselli, Huchet e Cafferata che sono state tra le protagoniste dell’impresa compiuta lo scorso anno. Ecco, dobbiamo affrontare questa rincorsa con lo stesso spirito di dodici mesi fa. Personalmente sono tornata qui apposta, sento mie questa città e questa maglia. Ho trovato un gruppo motivato, giovane e competitivo. Possiamo giocarcela anche a Firenze, a patto di ripetere le ultime prestazioni gagliarde fatte di determinazione e intensità”.

Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

