DOMANI LA FIORENTINA FEMMINILE A CERCOLA, PISTOLESI: “CI SERVE CAZZIMMA”

Il Napoli Femminile attende domani la Fiorentina a Cercola (fischio di inizio alle 17.30) per la terza giornata del campionato di Serie A. Alessandro Pistolesi dovrà fare di necessità virtù in considerazione di qualche assenza certa (Severini, Blanco, Awona e Sara Tui (impegnata in questi giorni con la nazionale spagnola di beach soccer) e di due o tre dubbi di formazione.

Di conseguenza, l’impegno si annuncia arduo ma non per questo verrà affrontato con rassegnazione, anzi: “Ci servirà tanta cazzimma – spiega il tecnico azzurro – perché è quella che in parte è mancata nelle prime due partite. Alla mia squadra ho chiesto cattiveria agonistica e determinazione, qualità che debbono contraddistinguere una formazione come la nostra cui servono punti, come del resto ne servono alla Fiorentina. Ritroviamo Deppy e sono convinto che ci possa dare una grande mano per avere maggiore profondità in fase offensiva, ma serve un atteggiamento pugnace per venire a capo della Viola”.

