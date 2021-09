Crisano – dg Napoli Femminile -, suona la carica: “Piedi per terra e coltello tra i denti”

“Piedi per terra e coltello tra i denti, come prima più di prima”. Il monito del direttore generale del Napoli Femminile, Nicola Crisano, è chiaro perché il bel successo sulla Fiorentina non deve far perdere alle azzurre la propria dimensione. “Abbiamo vinto contro la Viola grazie alle doti che dovranno contraddistinguerci in questa annata – spiega Crisano – e a quella sana “cazzimma” partenopea che non dovrà mai più mancare”. La sfida con il Verona è dietro l’angolo, guai ad abbassare la guardia: “Affronteremo una squadra che – come noi – è stata allestita per salvarsi e, quindi, come in tutti gli scontri diretti bisognerà mettere in campo la giusta determinazione perché i punti varranno doppio”.



Il Napoli Femminile, però, potrebbe mettere in campo anche ulteriori armi che fin qui non

ha potuto sfoderare: “Stiamo ultimando le pratiche e aspettando il transfert per poter schierare Soledad Jaimes già a Verona – continua Crisano -, si tratta di un centravanti importante che per di più ci serve ora come il pane visto l’infortunio – seppur non grave – si Deppy che tornerà presto per comporre una bella coppia d’attacco. Inoltre, a Verona riavremo Tui e contiamo di recuperare anche Awona, Blanco e – speriamo – Severino che erano indisponibili prima della sosta. Ecco perché andremo lì con entusiasmo e convinzione ma assolutamente senza dimenticarci la grinta necessaria per una sfida del genere. È questo che vuole vedere la nostra società, che ha fissato un obiettivo ben chiaro – chiamato Serie A – e che intende centrarlo attraverso calciatrici che sudino la maglia in ogni partita”.

