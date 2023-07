Caiazza: “Osimhen? Vi rivelo perchè il suo agente è a Dimaro”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Canale 8:

“Osimhen vuole tranquillità, se deve rimanere vuole restare sereno allenandosi con la consapevolezza di restare o se ci sono i presupposti anche veloci di andare via. Per questo Calenda, il suo agente, è qui a Dimaro. Osimhen è determinante e se non hai serenità non segni. Spero si trovi quanto prima una soluzione”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati