Buffon dice basta: Gigi lascia ufficialmente il calcio

Gianluigi Buffon, si è ufficialmente ritirato dal calcio a 45 anni. Dopo una leggendaria carriera alla Juventus, il portiere numero uno italiano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Gigi Buffon, portiere campione del mondo 2006 e vice-capitano d’Europa 2012 con la Nazionale Azzurra, è giunto a questa triste conclusione dopo un lungo periodo di riflessione. Gli esordi a Parma, la parentesi alla Juventus e il ritorno a Parma colmate da vittorie in campo Europeo, Mondiale e italiano lo hanno fatto entrare nella storia del calcio moderno.

Sul sito del Parma, Buffon ha scritto una lunga lettera d’addio: “28 anni di carriera mi sembra un risultato incredibile, quasi impensabile, soprattutto per la continuità di rendimento dimostrata in quasi tre decenni. Questo, secondo me, è l’aspetto che più determina il valore di una carriera sportiva, in questo caso la mia. Ci ho messo così tanta passione, dedizione, entusiasmo e allegria che a guardarmi indietro, posso dire che sono veramente volati. Sì, questi 28 anni – con queste due date (19 novembre 1995 e 30 maggio 2023, l’esordio in A e l’ultima in B) – sono la mia storia calcistica e la mia storia sportiva. Ma anche la storia di chi, con il tifo, con le lacrime e con l’amore, in questi 28 anni mi ha sostenuto. Voglio anche ringraziare Parma e la sua gente perché veramente mi ha fatto sentire tanto amato, anche in questi due anni: il Presidente Kyle Krause – una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio – e i direttori della Società, ché mi avevano chiesto immediatamente di ricoprire un ruolo manageriale nel Gruppo“.

