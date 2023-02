Bucciantini: “Spalletti e Giuntoli hanno creato una creatura perfetta. Su Lobotka…”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista ha detto la sua sulla stagione azzurra e sul lavoro svolto sin qui da Spalletti.

“Spalletti ha meriti incredibili. Lobotka si è evoluto come Pizarro alla Roma”

Di seguito ecco le dichiarazioni di Bucciantini:

“Il Napoli è stato bravo e competente. Puntale nel prendere alcune decisioni che a molti parevano esser azzardate. Spesso bisogna capire prima che un ciclo sta per terminare e Giuntoli con Spalletti è stato in grado di creare una rosa competitiva.

I meriti di Spalletti sono tanti: ha creato un sistema di gioco funzionante e fin qui vincente. Ha compiuto un lavoro da studioso. Le sue idee sono state chiare. Basti pensare all’evoluzione di Lobotka. Come Pizarro alla Roma, Spalletti ha creato un regista incredibile. Ha dato consapevolezza e forza mentale. Osimhen è solo l’ultimo grande nove creato da Luciano. Da Totti ad Icardi arrivando a Victor, ha creato tre soluzioni differenti per fare calcio e per dominare.

A Napoli ha trovato un feeling superiore con piazza e squadra, Sceglie in libertà e se sbaglia sa che può farlo. Lozano ad esempio miglior in campo con la Roma per me, è stato sostituito con lo Spezia e Spalletti ha avuto ragione. Le sue scelte sono sempre oculate. Il Napoli è un compromesso perfetto tra concetti e libertà. Gli esterni bassi del Napoli sono decisivi? Ma lo sono perché il sistema di gioco è funzionante. Spalletti esalta tutte le componenti della squadra e della rosa azzurra”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati