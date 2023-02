Bucchioni: “Non mi importa se attiro l’ira degli juventini ma devo dire una cosa”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Le dichiarazioni di Enzo Bucchioni a Radio Kiss Kiss

“Ci sono troppi discorsi che non tornano intorno al calcio di oggi, bisogna essere pratici e concreti. Diciamo le cose come stanno, Empoli e Sassuolo giocano un grande calcio. Programmano con idee e lavoro. Se i soldi non ce l’hai si lavora bene lo stesso, ma serve competenza. La salvezza è lo scudetto dell’Empoli, l’Empoli ha portato idee ad altissimo livello e lo ha fatto anche il Napoli a ben altre latitudini. Non è corretto dire che vincere è l’unica cosa che conta, non mi importa se mi attiro le ire dei tifosi della Juventus. Non venitemi a dire che non c’è niente, qualcosa sarà successo. Poi magari la Juve recupera tutti i punti di penalizzazione, ma io la vedo così”.

