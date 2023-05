Bruscolotti: “Un peccato perdere Kim. La clausola non lascia spazio di manovra. Su Spalletti…”

Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ex capitano azzurro ha detto la sua sul possibile addio di Kim.

Bruscolotti, ecco le dichiarazioni del noto ex capitano ai microfoni di Radio KKN:

“Kim? La sua cessione è pesante. Aveva alzato un muro con Rrahmani”

“Io credo che Spalletti resterà. Mi pare strano che il Napoli dopo aver compiuto un vero e proprio miracolo possa lasciar andare i suoi pezzi pregiati. Si possono cambiare i giocatori ma la guida no. Quando ti manca un leader, si ritorna punto ed accapo. Il Napoli ha iniziato un ciclo e sarebbe un peccato lasciarsi scappare una occasione del genere. Kim? Abbiamo trovato chi ha registrato alla meglio il reparto. Con una intelligenza tattica ha creato una linea difensiva imperforabile. La clausola è un’arma a doppio taglio: se ti viene chiesto non puoi in nessun modo vietarla”.

