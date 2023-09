Bologna-Napoli, le pagelle: Natan, buona la prima! Osimhen sciupone e rabbioso. Garcia ancora senza feeling

Bologna-Napoli 0-0, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 con più di un rimpianto.

Bologna-Napoli 0-0 – Ancora non convince il Napoli in campionato, fermato sullo 0-0 da un caparbio Bologna: Al Dall’Ara bisogna fare a meno di Juan Jesus e Rrahmani quindi viene lanciata la coppia inedita Ostigard e Natan. Osimhen sbaglia un occasione d’oro dal dischetto e Garcia non riesce proprio ad entrare nella testa dei calciatori.

Meret 6

Viene chiamato poco in causa. Fa un buon intervento su un tiro di Zirkzee nel secondo tempo.

Di Lorenzo 6

Partita attenta e ordinata del capitano, ma si vede molto meno del solito in fase offensiva.

Ostigard 6.5

Non molto bene in Champions League contro il Braga, decisamente meglio oggi.

Natan 6.5

Buona a prima da titolare per l’ex Bragantino. Pochi errori per lui e fiducia per il futuro.

Olivera 5.5

Ci si aspettava Mario Rui dall’inizio e invece gioca lui. Si fa ammonire subito e questo condiziona molto la prestazione.

dal 46′ Mario Rui 6

Non spinge come suo solito, si preoccupa più a difendere che attaccare.

Anguissa 6

E’ in crescita positiva rispetto alle ultime uscite, ma sembra ancora un lontano parente dell’Anguissa che spaccava le partite con Spalletti. Finisce stremato, segnale di grande impegno ma anche di una condizione fisica forse ancora non eccellente.

Lobotka 6.5

Buon primo tempo, recuperando tanti palloni. Nel secondo tempo il Bologna chiude gli spazi e lo costringe alla giocata facile.

Zielinski 6

Buona partita e palla illuminante per Kvaratskhelia che porta poi al rigore. Il Zielinski incisivo di una volta però non si vede ancora.

Raspadori 6

Sempre volenteroso anche se un po’ chiuso. Ottimo l’assist per il palo di Osimhen, a fine primo tempo sfiora la traversa con una gran conclusione da fuori.

dal 67′ Politano 6

Tanta voglia, tanta corsa e tanto impegno ma non incide come vorrebbe.

Osimhen 5

Come sempre ci mette grinta e si sacrifica tanto, è sfortunato nell’occasione del palo. In avanti si spende tanto, ma si intestardisce un po’ troppo alle volte cercando per forza la conclusione. L’errore dal dischetto pesa come un macigno sulla sua prestazione e sul risultato della squadra. Brutto anche l’atteggiamento all’uscita dal campo.

(dal 85′ Simeone S.V.)

Kvaratskhelia 5.5

Sprazzi di giocate che ricordano il georgiano dell’anno scorso, ma molto sporadici. Sarebbe una prestazione da 6, ma da lui ci si aspetta molto di più.

(dal 74′ Elmas S.V.)

All. Garcia 5.5

Corregge la fase difensiva azzurra e finisce la prima frazione di gara con 0 tiri subiti. Davanti servono più idee: c’è ancora qualcosa da registrare per trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. Fanno molto discutere i cambi fatti nel finale di gara. Il feeling con la squadra tarda ancora a decollare.

