Bellinazzo: “Decreto Crescita? Il Napoli potrebbe beneficiarne per il tecnico ma…”

Il giornalista de “Il Sole 24 Ore” Marco Bellinazzo è intervenuto sui benefici del Decreto Crescita ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “

Se il Napoli assumesse un tecnico proveniente dall’estero come Conceicao…

“Se il Napoli assumesse un tecnico proveniente dall’estero come Conceicao potrebbe godere dei benefici del Decreto Crescita per quanto concerne il suo ingaggio. Con un biennale a 5 milioni netti a stagione, il club ne sborserebbe 11-12 in totale. Il risparmio sarebbe dunque di 3-4 rispetto ai 15 che invece dovrebbe pagare se non potrà beneficiare del Decreto.

Mourinho? Dal momento che non lavora in Italia, il club partenopeo non potrebbe usufruire del Decreto Crescita. Inoltre per chi viene dall’estero, il tecnico in questione deve aver operato all’estero per almeno due anni“.

