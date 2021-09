Gevi Napoli: domani a Treviso per la seconda di Supercoppa

Domani sera la Gevi Napoli Basket sarà impegnata al PalaVerde di Treviso, contro i padroni di casa della Nutribullett, nella seconda gara di Supercoppa.

Gli azzurri di Stefano Sacripanti sono reduci dalla sconfitta casalinga del PalaBarbuto, proprio al cospetto dei trevigiani, nella prima giornata del trofeo Discovery+.

Queste le dichiarazioni del coach partenopeo, che dovrà fare a meno di Jason Rich, costretto ai box per il resto della manifestazione a causa di un risentimento muscolare.

“Per me è un test molto importante perché dopo 4/5 giorni di lavoro riaffrontiamo una squadra che è molto avanti, e ci ha messo in difficoltà nella prima sfida. Dobbiamo partire dalle cose buone fatte nella gara d’andata contro di loro, ed allungare il minutaggio dei break positivi cercando di essere quanto più solidi possibile. È chiaro che adesso la responsabilità, oltre ad essere della squadra in generale, dovrà essere anche dei singoli giocatori che affrontano un livello più alto. Siamo molto curiosi e desiderosi di fare un passo avanti“.

