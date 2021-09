Era da mettere in preventivo, la Gevi Napoli non aveva grosse possibilità di passare su una Nutribullet Treviso radunatasi molto prima e già in forma campionato per l’impegno fondamentale che l’attende in BCL.

Azzurri con più voglia che fiato, prevale la maggior freschezza di un avversario nettamente più avanti nella preparazione.

La formazione di coach Sacripanti, ancora alla ricerca del miglior Jason Rich, paga la brutta partenza, oltre che il fiato corto.

Non basta McDuffie mano calda

Nel primo quarto è uno show ospite su entrambe le metà campo: la difesa messa in campo da coach Menetti manda in confusione l’attacco azzurro che vive soltanto di qualche fiammata. Soprattutto di McDuffie, 19 i suoi punti alla fine. La bomba dal parcheggio del PalaBarbuto firmata da Aaron Jones è esemplificativa della situazione sul parquet (12-26).

La Gevi, però, non demorde. Nella strenua ricerca della propria identità, la formazione partenopea combatte senza quartiere, trovando punti e difesa che la portano a dimezzare lo svantaggio (28-34), ma all’intervallo lungo è 28-36.

Il terzo periodo vede i padroni di casa spingersi fino al -3 sull’onda di uno scatenato Marini e di un Parks più energico, ma lo sforzo accusato si fa sentire, Imbrò e Chillo ricacciano indietro il tentativo di rimonta.

Il quarto parziale dura assai poco: è ancora Marini a suonare la carica, ma Sims risponde con due giocate che chiudono, anzitempo, i giochi (48-63).

Da lì, è tutto garbage time, con McDuffie che riesce solo a mettere a posto le proprie statistiche. Di contro, Treviso abbassa leggermente la tensione, provocando l’ira funesta di coach Menetti che, a partita ampiamente conclusa, ed anche dopo la sirena, si produce in una sonora lavata di capo verso i suoi Casarin ed Imbrò.

Al 40’, il tabellone recita 58-68.

Plus/minus della Gevi

Il migliore: Arnas Velicka.

Passi da gigante per il giovane lituano che si sta prendendo in mano la squadra. Punti e regia per l’ex Barcellona, adesso serve che contribuiscano tutti gli altri.

Da rivedere: Jason Rich.

L’ex Avellino appare un po’ in ritardo anche rispetto ai compagni, esce per una botta alla coscia, ma i pochissimi tiri presi danno la stima di come non si senta ancora sicuro. Napoli ha bisogno di lui, e possibilmente quanto prima.

Elio De Falco

