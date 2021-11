GeVi Napoli: a Sassari tiene a battesimo il debutto dell’ex Bucchi

Con due vittorie in fila che hanno garantito il 7° posto in classifica, la GeVi Napoli Basket affronta domani la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, reduce da ben 4 sconfitte consecutive. Un ruolino di marcia talmente deludente, da determinare l’esonero di Demis Cavina, sostituito da Piero Bucchi.

I sardi, dunque ripartono proprio dall’ex coach di Napoli, che all’ombra del Vesuvio, dal 2005 al 2008, ha conquistato una storica Coppa Italia. Nonchè dal croato Filip Krušlin sul perimetro, dopo aver salutato pure il playmaker Anthony Clemmons.

Le parole di Sacripanti

Pino Sacripanti ha vinto gli ultimi quattro precedenti contro Bucchi. Eppure non si fida: “Indubbiamente andiamo a giocare una delle partite più difficili che ci potessero capitare in questo momento. Sassari è un’ottima squadra e dopo il cambio di allenatore e l’aggiunta di Kruslin, avrà sicuramente grande voglia e grande rabbia di dimostrare qualcosa in più per ripartire. Giocheremo in un campo caldissimo…”.

A Pesaro, la GeVi ha sconfitto finalmente il mal di trasferta, conquistando i primi punti lontano dal PalaBarbuto. L’impressione è che la squadra partenopea sia intenzionata a tentare di ripetersi pure in Sardegna.

“Noi, partita dopo partita, partendo dalla prestagione, siamo sempre cresciuti come qualità di gioco e come solidità difensiva. In questo nostro percorso abbiamo attraversato tante tempeste, dall’infortunio di Rich all’addio di Mayo, passando per il gravissimo problema di Elegar. Nonostante questo la squadra ha continuato il suo percorso di crescita tecnico-tattica e dal punto di vista della coesione, contando sull’apporto di tutti. Mi piacerebbe che anche domenica possa esserci un altro passo in avanti...”.

Sacripanti potrà contare su Pargo con una settimana di lavoro in più nelle gambe. Mentre mancherà ancora il pivot destinato a sostituirà Frank Elegar, out per l’intera stagione dopo l’operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Molto probabilmente sarà Lynch e dovrebbe firmare la prossima settimana.

Sull’argomento, il coach di Napoli preferisce glissare. “Noi saremo ancora senza un elemento nel settore dei lunghi ma sono sicuro che Zerini e Lombardi, che stanno facendo molto bene, potranno darci qualcosa di importante anche nella sfida di domenica!”.

