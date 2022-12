Barigelli, dir. Gazzetta: “Ci sono molte differenze tra Maradona e Messi”

Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal per esprimere il suo pensiero sulle differenze tra Maradona e Messi.

“Maradona è sempre stato un giocatore “contro”, Messi non lo è. Ha un’altro carattere rispetto a Diego. Maradona ha scelto il Napoli e non era una scelta facile per il calcio di quell’epoca. Maradona non avrebbe mai scelto i soldi dell’emiro del PSG.

Fa discutere anche la scelta di Messi che all’atto della premiazione ha indossato una mantella qatariota. In quel gesto c’è tutta la differenza tra Messi e Maradona. Dal punto di vista tecnico possiamo discuterne fino a domani, ma io preferisco Diego. Questa è la mia opinione personale.

Maradona ha una vita romanzesca, è uno di quegli atleti come Mohammed Alì, non vanno studiati solo dal punto di vista tecnico”.

