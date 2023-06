Bargiggia svela: “Paulo Sousa-Napoli sta rallentando. In risalita un altro profilo”

La lotteria per il prossimo allenatore azzurro continua: De Laurentiis valuta più alternative oltre Paulo Sousa

Il depistaggio di Aurelio De Laurentiis sembra proseguire. L’incontro tra il patron azzurro e il tecnico portoghese potrebbe essere solo fumo negli occhi? Diversi i nomi fatti per il successore di Luciano Spalletti.

Pareva esserci l’allenatore della Salernitana in pole, ma Paolo Bargiggia ha dato importanti novità circa la negoziazione. Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, il giornalista ha raccontato di una frenata nella trattativa Paulo Sousa-Napoli.

La notizia ribadisce che il calciomercato può cambiare da un giorno all’altro anche per gli allenatori. Di seguito le parole presenti all’interno del post:

“Telenovela panchina Napoli: a sorpresa sta rallentando anche Paulo Sousa che adesso è ancora in corsa ma con Garcia in risalita. Senza coinvolgere Giuntoli per De Laurentiis è un po’ più dura”.

Telenovela panchina @sscnapoli : a sorpresa sta rallentando anche #PauloSousa che adesso è ancora in corsa ma con #Garcia in risalita. Senza coinvolgere #Giuntoli per @ADeLaurentiis è un po' più dura. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) June 12, 2023

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati