Bargiggia: “Spalletti riflette su Kvara! Novità sulla formazione anti Juve”

Il noto giornalista di 7Gold, Paolo Bargiggia, è intervenuto su Twitter e ha lanciato una notizia suggestiva e interessante.

A sua detta, Luciano Spalletti starebbe pensando con il suo staff ad inserire Elmas dal 1′ in luogo di Kvaratskhelia, per sfruttare magari la tecnica del primo e tenere fresco il secondo fino a che non si sfibreranno le maglie juventine. Il tecnico toscano lo aveva detto in conferenza quanto fossero importanti i cambi in questa partita…

La suggestione di Bargiggia su Kvaratskhelia

Di seguito il contenuto del tweet:

“Scenario suggestivo nei pensieri di Spalletti ma non certo, al momento, in vista di Napoli-Juve: Elmas al posto di Kvara dall’inizio…. No certezze ma riflessioni del tecnico e del suo staff”.

Scenario suggestivo nei pensieri di Spalletti ma non certo, al momento, in vista di @sscnapoli @juventusfc : Elmas al posto di Kvara dall'inizio…. No certezze ma riflessioni del tecnico e del suo staff. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) January 12, 2023

