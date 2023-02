Baggio: “Il Napoli è bellissimo! L’esplosione di Osimhen è stata rallentata da una cosa…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Eddy Baggio, ex calciatore:

“Lo Spezia quando ci giocavo io era una realtà diversa, adesso è in Serie A e si gioca la permanenza e riuscirà a salvarsi in maniera tranquilla come l’anno scorso secondo me.

Il Napoli è bellissimo, che fosse una buona squadra l’aveva già dimostrato l’anno scorso e perdendo dei pilastri sembrava avesse perso tanto, ma bisogna fare i complimenti a chi ha scelto i sostituti. Sembra un po’ la tempesta perfetta sotto tutti i punti di vista. C’è solo da togliersi il cappello.

Il Napoli merita questa classifica. Penso che sia un bene per il calcio italiano che vinca chi sta meritando più di tutti, penso che siamo tutti d’accordo. Le altre squadre sono anche un po’ al di sotto delle proprie qualità. Il Napoli ha cinque scontri diretti in casa nel girone di ritorno, bisogna fargli i complimenti. Ho seguito tanti campionati e un percorso così forse neanche la Juventus di Conte lo ha mai fatto.

Su Osimhen

Dall’anno scorso si vedevano le sue grosse qualità, poi l’infortunio ha condizionato l’esplosione che sta avendo quest’anno. È anche ovvio che gioca in una squadra che sta giocando un calcio che forse è il migliore d’Europa.

Su Spalletti

Spalletti ha la qualità di evolversi, probabilmente ha sfruttato quel periodo tra quando l’Inter ha preso Conte e l’arrivo a Napoli per studiare altre valide alternative. Aveva già ottenuto ottimi risultati per il tipo di rosa che aveva. Adesso avendo una rosa completa è riuscito a dare qualcosa in più. Gli si deve dare il merito di aver rigenerato dei giocatori che prima non riuscivano ad esprimersi al meglio.

Mio fratello Roberto? Ci è stato fin troppo probabilmente sotto i riflettori e ora cerca di farne a meno”.

