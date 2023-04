Avv. Lubrano: “Sentenza Juve? Potremmo chiedere lo scudetto 2018 per il Napoli”

Il noto legale ha parlato all’esterno del al Collegio di Garanzia presso il Coni sul caso dei bianconeri

Prima dell’udienza davanti al Collegio di Garanzia presso il Coni che esaminerà il ricorso della Juve contro la sentenza della Corte federale d’Appello che ha penalizzato il club di 15 punti per il caso plusvalenze ha parlato l’avvocato Lubrano che rappresenta il Codacons, l’Associazione Club Napoli Maradona che si sono costituiti a giudizio.

Le parole di Lubrano:

“Siamo qui per ottenere la conferma della sentenza della corte federale perché il sistema plusvalenze ha alterato i campionati dal 2018 al 2021. E quindi, per quanto riguarda il campionato 2018-19 quando il Napoli arrivò secondo alle spalle della Juve, questo sosterrebbe il ricorso presentato al Tar Lazio per la revoca dello scudetto ai bianconeri e l’assegnazione al Napoli”.

