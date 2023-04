Raffaele Auriemma, giornalista, ha analizzato la gara tra Napoli e Milan sulle colonne di “TuttoSport”, svelando quelle che potrebbero essere le scelte di Spalletti.

Napoli-Milan, Auriemma: “La gara con il Verona va cestinata, adesso Spalletti ha ritrovato Osimhen…”

Tutto in una notte, che chissà quanto lunga sarà. Infernale di certo, come il clima che il Diavolo troverà in uno stadio Diego Armando Maradona dalle sembianze ben diverse dalla sfida di campionato in cui l’impianto mostrò il peggio di sé, con il pubblico delle Curve in protesta per le restrizioni che stava ricevendo.

Ora è pace fatta tra i fan più accesi e il presidente De Laurentiis, con una stretta di mano immortalata da una foto scattata poche ore prima di Napoli-Verona.

Quella gara va presa e cestinata: a Spalletti è servita soltanto per dare minutaggio a Raspadori, ancora indietro di condizione, e al duo Juan Jesus-Olivera per creargli la carburazione giusta nella previsione di sostituire domani Kim e Mario Rui.

E poi c’è lui, l’uomo mascherato che contro il Verona è stato protagonista di 21’ ai suoi livelli, come se mai avesse subito l’infortunio muscolare che lo aveva costretto a stare fuori squadra per tre gare e mezzo e con soli due gol messi a segno dagli azzurri, uno dei quali su autorete. È entrato e quasi quasi buttava giù la traversa veneta quando il match volgeva ormai al termine.

Victor ci sarà col Milan e non vede l’ora di portare il Napoli in semifinale di Champions, costringendo Pioli a studiare mosse diverse rispetto alle ultime due gare giocate senza il nigeriano.

Da San Siro il Napoli è tornato mercoledì senza Kim e Anguissa, squalificati per decisioni discutibili dell’arbitro Kovacs (per domani è stato designato il polacco Marciniak che ha diretto la finale mondiale) e Spalletti nella conferenza stampa di oggi pomeriggio al Maradona potrebbe dare le indicazioni sui sostituti: il brasiliano (comunque diffidato: con un giallo rischia di saltare l’eventuale semifinale, al pari di Politano) per Kim, mentre Ndombele dovrebbe essere preferito a Elmas, per esperienza e fisicità, nella sostituzione di Anguissa.

Poi torneranno titolari, dopo il parziale riposo contro il Verona, i vari Lobotka, Zielinski e Kvaratskhelia, mentre tra Politano e Lozano sembrerebbe essere in vantaggio il primo.

Il Napoli è pronto e la città di Napoli non vede l’ora (Maradona sold out e 5 milioni e mezzo di incasso), resta l’ultima notte di tormento e di passione in attesa che scocchi l’ora per il fischio di inizio di una partita che potrebbe non concludersi al 90’, visto l’esiguo vantaggio rossonero.

Il triplice fischio potrebbe arrivare anche alla fine dei supplementari o addirittura dei calci di rigore. Tra Milan e Napoli ne resterà soltanto una.

