Aurelio fa guerra a tutto e Tutti

De Laurentis contro tutto e tutti. Che sia un delirio di onnipotenza? Che sia un neppur tanto velato tentativo di autosabotaggio? Psicologi di tutti i social unitevi. Avanti c’è posto. Il condominio Napoli barcolla e fa crepe ovunque. La situazione di direbbe grave se non fosse ridicola e solo col ridicolo va trattata. Siamo ai dispetti tra i piani. I panni distesi a gocciolare e le cicche in giardino. Il Giugno partenepeo prende sempre più tinte da soap opera di quarto ordine. Questo inciso per soffermarci sull’ennesima stucchevole presa di posizione del condottiero Aurelio. Il 29 Luglio non è data giusta per l’inaugurazione del Maradona e della statua a lui dedicata. La data la decide Aurelio in virtù del contratto che stabilisce come il Comune possa usufruire dell’impianto di Fuorigrotta nei giorni settimanali, della pista e non del manto erboso.

Ferri corti ai minimi storici. Dalla sig . ra Iervolino fino a Manfredi passando per Gigino De Magistris non c’è pace tra amministrazione pubblica e padron Aurelio. Passano anni, Sindaci, squadre e calciatori ma De Laurentis no. Carmine Sgambati presidente della commissione sport comune di Napoli si è lasciato andare a commenti pungenti.

Quella che era una lesione oggi è una frattura. De Laurentis non fa sconti a nessuno. Della serie il Napoli è mio e faccio come dico io. Ma il Napoli è davvero di De Laurentis? E la Gente? Chi amministra la Cosa pubblica? Ma soprattutto “rompere” rapporti, inclinarli, arrivare alle maniere forti a chi giova?

In questo clima di guerriglia fratricida c’è una campagna acquisti ed una abbonamenti da fare.

Si naviga a vista con armatore e capitano in continua lotta.

Presidente Napoli non è il paese dei balocchi. Serve gran serietà.

