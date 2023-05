Assessore Ferrante: “Premieremo tutto il Napoli. Sulla festa scudetto…”

Ferrante, assessore allo Sport ha parlato a Radio Marte confermando le interlocuzioni tra Manfredi e De Laurentiis sulle celebrazioni tricolori

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulla vittoria tricolore e la festa dello scudetto.

“Abbiamo invitato il Napoli in Comune per una premiazione. Proprio ieri ufficialmente abbiamo espresso parere favorevole, all’unanimità, su un ordine del giorno, proposto dai consiglieri Acampora e Flocco su questo punto. È iniziata l’interlocuzione con la società per capire quando possono venire per ricevere un piccolo premio. Questo incontro lo faremo probabilmente nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino anche per motivi di spazio, perché intendiamo premiare non solo i calciatori, Spalletti e De Laurentiis ma tutti i dirigenti e i vari staff. Ci teniamo a riconoscere il lavoro dell’intero Napoli perché tutti insieme ci hanno regalato un sogno. La squadra del Napoli è un esempio di sport pulito, serio, fatto di competenze, di impegno e lavoro, per un messaggio che è arrivato anche all’estero.

Sulla festa scudetto

Le interlocuzioni sono tra il Sindaco e De Laurentiis, verosimilmente alla fine ho sentito anche io che è possibile che la festa si concentri solo allo stadio, se non il 4, il 3 o il 2 giugno, e, se si riuscirà, si metterà qualche maxischermo in qualche piazza di Napoli. La città ha dimostrato con civiltà come si festeggia, non a caso sono arrivati turisti da tutto il mondo per vedere la nostra vittoria. Ringrazio i napoletani, è stata una festa civile e festosa. Ho festeggiato anche io lo scudetto come una vera tifosa, sono scesa in piazza. Abbiamo brindato insieme anche al nostro sindaco Manfredi che è ormai tifoso azzurro e possiamo dire almeno che questa amministrazione ha portato bene al club”.

