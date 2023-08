Mirko Calemme, giornalista, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Gabri Veiga ha detto sì al Napoli. La prima offerta ufficiale di 30 milioni è stata rifiutata dal Celta Vigo che chiede i 40 milioni della clausola rescissoria. Non è un’operazione semplice ma nemmeno impossibile, perché c’è il sì dello spagnolo. Un mese fa non era così e c’erano tante squadre sul giocatore. Napoli e Celta hanno un buon rapporto visto l’affare Lobotka in passato. Ora dipende tutto dal Napoli che aspetta la cessione ufficiale di Zielinski“.

