Anguissa: “Vi spiego le differenze tra Premier, serie A e Napoli! Garcia ha una grande dote…”

La SSC Napoli è protagonista del nuovo numero di GQ Italia. La rivista mette gli azzurri in prima pagina e titola: “Perché il Napoli è la squadra da battere adesso“, proponendo alcune interviste ad alcuni dei protagonisti della squadra: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Andrè–Frank Zambo Anguissa e Alex Meret.

Intervistato da GQ Italia nell’ambito di un lungo approfondimento sul Napoli, il centrocampista azzurro Frank Anguissa ha parlato del suo impatto col calcio italiano:

“Quando arrivi in una squadra di questo livello, quando incontri dei compagni eccezionali e un grande allenatore, tutto diventa più facile. Fin dal mio arrivo a Napoli, ho avuto subito la sensazione che tutti potessero dare il massimo per me. E che io potessi dare il massimo per loro. Il calcio italiano è unico, è totalmente diverso rispetto a quello di altri Paesi. È un discorso di cultura tattica: qui tutti gli allenatori lavorano perché le proprie squadre difendano e attacchino meglio degli altri. In Francia il gioco è più fisico, in Spagna è più tecnico e veloce, in Inghilterra ci sono molti più contatti e corse in campo aperto. In Italia, invece, si gioca con la testa, con la squadra. È il calcio che mi piace, visto che io gioco così: con la testa. E a Napoli ho potuto farlo dal primo giorno”.

Sul rapporto con Rudi Garcia che lo ha già allenato a Marsiglia:

“Garcia è un allenatore che sa stare vicino ai giocatori. Sa farsi volere bene, sta vicino a loro, sa di quello di cui hanno bisogno e sa farsi amare. Poi ha una grande personalità: vuole fare determinate cose in campo e sa che per farlo deve entrare in sintonia con i suoi calciatori e lui lo fa alla grande. Soprattutto dal punto di vista umano. Questa è la sua più grande dote e per questo non avrò problemi con lui”.

Sulla moda:

“Le foto che metto su Instagram sono solo una piccola parte di quelle che ho sul cellulare ma di solito è mia moglie che le posta ogni tanto. Ad ogni modo è vero, amo vestire a modo mio, mischiando dei capi che ritengo divertenti per fare dei look diversi, è divertente per me”.

