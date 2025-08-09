Angelo Maurizio Tortora intervista il commentatore Sky, ha vinto anche la Coppa Italia con la Lazio: Fernando Orsi

Angelo Maurizio Tortora in un intervista, pone alcune domande a Fernando Orsi(dal 2020 entra a far parte della “rosa” dei commentatori dell’emittente Sky, dopo essere stato anche a Mediaset Premium), è ex calciatore(portiere), allenatore, è stato vice all’Inter e alla Lazio dove ha vinto anche una Coppa Italia nella stagione 1997/98:

Fernando Orsi ad Angelo Maurizio Tortora ha parlato di Napoli a 360 gradi, dai colpi mancati nel calciomercato fino alle prospettive future dei Campioni d’Italia in ottica Scudetto e quant’altro:

1- Darwin Nunez a un passo dall’Al Hilal, ci siamo! 53 milioni di euro più bonus al Liverpool: lo avresti preferito a Lucca?

“Si ma poi si sarebbe creato un dualismo troppo forte con Lukaku, invece Lucca rappresenta una valida alternativa e nonché un investimento in chiave futura”.

2- Ad oggi chi parte favorita nelle gerarchie Scudetto e con Lookman l’Inter dove la metti nella griglia?

“Il Napoli parte avanti avendo la certezza Conte e un organico di livello importante, l’Inter è solo un piccolo passo indietro per l’inesperienza del suo allenatore. Con Lookman sarebbe sicuramente più vicina”.

3- Secondo te è un nuovo Napoli più esperto e internazionale?

“Si, più esperto perché più completo nell’organico, eppoi c’è Conte che alza il livello”.

4- La casacca più carica di storia nel calcio italiano, la 10 di Maradona, fu’ ritirata nel 2000: la daresti a KDB?

“No, la 10 deve restare un simbolo calcistico del Napoli che nessuno sarebbe in grado di indossare”.

5- Queste amichevoli quanto contano?

“Il risultato poco ma le valutazioni che fa Conte poi sono decisive per le scelte finali”.

6- Top player del calibro di Grealish, Sterling e Chiesa, si parla in ottica Napoli: prenderesti uno di questi?

“Grealish per la sicurezza, Chiesa per la curiosità di rivederlo in Italia ma a patto che stia bene fisicamente”.