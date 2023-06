Alvino: “Zielinski pronto a ridursi l’ingaggio. I dettagli…”

Secondo il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino il nazionale polacco, Piotr Zielinski, vuole restare a Napoli e l’accordo è vicino

Come riportato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, il rinnovo di Zielinski non è in discussione: il polacco vuole restare al Napoli. Per questo motivo Piotr è pronto a ridursi l’ingaggio e a venire incontro alle esigenze del club. Un accordo che dunque è vicino alla fumata bianca.

