Alvino: “Se Garcia non sperimenta ora quando può farlo? Pessimismo ingiustificato!”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’:

“Se tu oggi non sperimenti, anche a rischio di fare una brutta figurati, cosa che il Napoli col Girona non ha fatto, ma quando lo fai? E’ giusto che Garcia sperimenti. Questi commenti un po’ ansiosi, velenosi addirittura, soprattutto per Ostigard, non hanno giustificazione.

Leggo un po’ di pessimismo ingiustificato o qualche critica ingiustificata. Il risultato non conta, conta dal 19 agosto in poi, lasciamo lavorare e sperimentare Garcia, affinché abbia contezza completa. A me dà fastidio vedere che da Napoli parte quest’ansia inutile”.

