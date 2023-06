Alvino: “Futuro Giuntoli? Ho parlato con ADL, mi ha rivelato una cosa…”

Il noto giornalista ha svelato un retroscena legato al futuro del direttore sportivo del Napoli

Il noto giornalista Carlo Alvino ha rivelato un retroscena su Giuntoli dopo aver parlato con il presidente De Laurentiis. Il tweet di Alvino:

“Scambiando quattro chiacchiere con Adl ho il convincimento che Cristiano Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota. (È legato al Napoli fino al 30 giugno 2024) Così come è noto quanto Adl ci tenga al rispetto dei contratti. Il presidente mi è apparso anche indispettito dall’atteggiamento di chi, pur sapendo Giuntoli sotto contratto con il Napoli, non ha esitato a contattarlo. Al momento non sono previsti incontri tra i due su questo tema. E il presidente a giorni partirà per gli Stati Uniti”.

Scambiando quattro chiacchiere con Adl ho il convincimento che Cristiano Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota. (È legato al Napoli fino al 30 giugno 2024) Così come è noto quanto Adl ci tenga al rispetto dei contratti. Il…

