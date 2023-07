Alvino: “Lozano? Vi svelo il motivo della sua assenza in amichevole”

Il noto giornalista partenopeo ha voluto chiarire su Twitter la situazione dell’attaccante messicano dopo gli ultimi sviluppi a Castel di Sangro

In queste ore Hirving Lozano è al centro delle voci di mercato. Infatti il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli dopo il mancato accordo per il rinnovo. Il messicano, inoltre, non ha preso parte all’amichevole di sabato sera contro l’Hatayspor quando ha lasciato il campo sconsolato. Ma non solo, il numero 11 azzurro sembra essere nervoso nel corso degli ultimi allenamenti ampliando ancor di più il chiacchiericcio intorno alla sua situazione. Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un commento su Twitter, ha voluto chiarire la vicenda. A seguire le sue parole.

“Parlare di un Lozano emarginato non credo risponda a verità. Il messicano non ha giocato l’ultima amichevole perché durante il periodo di ripresa dall’infortunio ha avuto un ulteriore piccolo problema in via di risoluzione. Potrebbe essere in campo già dopodomani contro il Girona”.

