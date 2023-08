Alvino: “Importanti novità su Zielinski. Adesso per ADL è tutto più chiaro…”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Sorprende un po’ tutti la situazione di Zielinski, si parlava di una situazione romantica per il rinnovo che stava arrivando quasi in antitesi con il calcio di oggi. Le sirene arabe si erano quasi del tutto spente, ma poi sono tornate a suonare forte e stavolta hanno raggiunto lo scopo con buona pace anche del Napoli che viene accontentato per intero. E’ un’operazione simile a quella che la Lazio ha fatto con Milinkovic-Savic, anche se il serbo ha fatto solo 6 partite in Champions League e non ha mai fatto il salto di qualità. Potrebbe chiudersi a breve questa situazione anche con reciproca soddisfazione, sia del Napoli che dello stesso Zielinski.

Il Napoli reinvestirà questi soldi con l’obiettivo di fare un upgrade e si punta un giocatore più giovane come Koopmeiners e Gabri Veiga. Lo spagnolo è un predestinato. Sul discorso della clausola si proverà a trattare, altrimenti si pagherà la cifra se non ci sarà possibilità di trattativa e il Napoli vorrà come capitato già per Kim e Fabian in passato”

