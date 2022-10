Ajax, Schreuder: “Napoli migliore squadra affrontata negli ultimi anni!”

Al termine della gara di Champions League persa nettamente per 4 a 2, il tecnico dell’Ajax Alfred Schreuder ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Maradona.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Ajax:

“Congratulazioni al Napoli prima di tutto, è davvero un’ottima squadra anche se noi abbiamo reagito bene rispetto all’andata. Abbiamo giocato da Ajax, è stata una delle partite più belle, ma loro sono stati bravi ed hanno trovato grandi gol. Dovevamo segnare nel primo tempo, peccato per il 4-2, il 3-3 era vicino, ma non si può subire quel quarto gol”

Sul match del Maradona

“Non vedo il Napoli troppo forte, abbiamo avuto anche noi delle occasioni nel primo tempo con Kudus. Secondo me il Napoli aveva un po’ paura di noi, ma il quarto gol di Osimhen ha fatto vedere tanto pressing ed un errore come quello di Blind non può succedere. Problema mentale? No, abbiamo avuto occasioni e sul discorso di Wijndal non l’ho messo perché è stato fermo per cinque settimane: Baas era più in forma. Cosa porto ad Amsterdam? Una buona prestazione, da squadra, migliore dell’andata”.

Sul cammino del Napoli in Champions

“La finale è lontana ovviamente, ma fisicamente e tecnicamente è un’ottima squadra ed ha delle possibilità avendo recuperato anche Osimhen che li può aiutare molto. È la migliore squadra che ho affrontato negli ultimi anni. Altri sei gol stasera? No, alcune fasi le abbiamo fatte molto bene, il problema è che abbiamo subito dei gol subito e in maniera facile ma loro sono davvero molto forti”.

