Agostinelli: “La Lazio è stata intelligente. Voglio dare un consiglio al Napoli…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea Agostinelli. Il tecnico ha parlato della sconfitta del Napoli per mano della Lazio. Inoltre ha sottolineato come gli azzurri debbano puntare anche sulla Champions League in cui continuano a brillare.

“La Lazio è stata intelligente. Il Napoli punti alla Champions”

“Io credo che la Lazio abbia fatto una partita intelligente. In questo momento giocare alla pari del Napoli significa andare al suicidio. Probabilmente gli azzurri non si aspettavano da Sarri questo atteggiamento. Le linee di passaggio non erano quelle solite, inizi a spaventarsi in un certo senso perché non riesci a fare il tuo gioco. Ma non succede nulla, una sconfitta ci può stare”.

Sulla partita contro la Lazio

“Al Napoli questa volta non è venuto fuori l’episodio. Però voglio ricordare che la Lazio ha la seconda miglior difesa. Poi c’è da dire che le squadre che verranno ad affrontare il Napoli lo facciano così, solo che alla Lazio è riuscito bene ad altre no. Capisco che un giocatore che non perde mai o un tifoso che vede sempre vincere la propria squadra crolla la terra sotto i piedi, però il Napoli è ha un vantaggio così ampio da non doversi preoccupare”.

Sui cambi

“Io non penso che Spalletti faccia turnover, penso 2 cambi per far rifiatare chi reputa più stanco. Il Napoli deve puntare ai quarti di finale in Champions non deve sentirsi appagato del risultato, al campionato poi ci si pensi perché è tanto al vantaggio.”

Sul campionato del Napoli

“Io penso che il Napoli ha fatto qualcosa fuori dal normale, le altre hanno avuto meno continuità, ma non hanno fatto un brutto campionato, è il cammino del Napoli che è impressionante”.

Sulla Champions

“Credo che quest’anno in Champions le italiane possono fare bene, però bisogna sempre stare attenti perché il pericolo è dietro l’angolo, ma credo che le italiane possano fare bene”.

Sull’Atalanta

“Io credo che l’Atalanta sia stata la prima a giocare in modo diverso, e poi in Europa è stata copiata. Però questo gioco ormai è stato scoperto, e l’Atalanta sta giocando in modo diverso, è più attendista. Io credo che non vince la tattica, ma l’atteggiamento dei giocatori che vanno in campo”.

