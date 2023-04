Napoli femminile, Pinna: “Match importante e duro, puntiamo sul fattore campo” 

Ventuno le calciatici del Napoli Femminile che Biagio Seno ha convocato per il match delle ore 15 contro il Verona a Cercola. Assente Strisciuglio, giocheranno con la Primavera – impegnata contro la Juve – sia il terzo portiere Repetti che il terzino Botta (che ha già fatto il suo esordio in prima squadra). Per le azzurre il match contro le scaligere riveste una particolare importanza: “Vogliamo vincere – spiega l’attaccante Romina Pinna – perché a sette giornate dalla fine i punti pesano e questo discorso vale per noi così come per le dirette concorrenti per la promozione”. In programma c’è anche la sfida Cittadella-Lazio ma Pinna sa che questo aspetto non deve rappresentare una distrazione: “La nostra concentrazione deve essere rivolta solo al match contro il Verona perché è una avversaria difficile che aveva ambizioni di alta classifica e che nel girone di ritorno ha macinato risultati utili. Speriamo di ripetere la prestazione dell’andata, centrando però un risultato diverso da quell’uno ad uno che ancora ci brucia. Confidiamo anche nel supporto dei tifosi perché abbiamo quattro sfide ancora in casa e dobbiamo approfittare del fattore campo”.

Questo il link alla video-intervista con Romina Pinna:

