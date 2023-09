Innanoramento ed Amore: Bologna per 2

Cosa è una Relazione? Quale significato ha lo Stare insieme e la coppia? Il mondo si evolve. Non è detto cresca in educazione.

La fretta, la velocità con cui si celebra e si consuma un rapporto, oggi, è direttamente proporzionale all’appetito istantaneo del mercato.

Chi preferisce la lentezza si faccia da parte. Camminare nei boschi è cosa da sfigati, sostiene il mondo social. Aldilà di come la si pensi in politica e di come si veda il futuro, viviamo nell’epoca del “Tutto e subito”. Hic et nunc, “Qui ed ora”.

Vale per una coppia di adolescenti innamorati a Caivano, per una trattativa tra aziende a Bruxelles e per Garcia ed il Napoli.

I principi purtroppo si presentano a qualunque campo.

La fiamma fa una fatica immensa a prendere forma.

Alberoni, per primo in Italia, con “Innamoramento ed Amore”, ha fisicamente esemplificato cosa è L’innamoramento e cosa, differentemente, è l’Amore.

Cosa è l’esplosione di una passione e come “lavorare” alla sua maturazione

Il mese in corso vedrà 7 appuntamenti tra campionato e Champions.

Genoa e Braga sono alle spalle, si guarda avanti.

La coppia è in divenire o in una crisi di comprensione.

Il terapeuta, a questo punto, non occorre. Occorre guardarsi dentro e stabilire con onesta cultura, chi si è, cosa si desidera realmente, che significato ha essenzialmente stare al mondo.

L’amore è prerogativa dei coraggiosi. Prendere o lasciare ed a volte, con 50 secchi di lacrime, il coraggio è lasciare. Cedere. Ritirarsi.

Chiedete a Simone Moro ed agli scalatori da 8.000.

Non si cambia da adulti, non è cosa da fare. Piuttosto si cerca, senza forzature. Territori e persone che possono sostenere il percorso.

Niente accompagnatori, niente soci, preferiamo Partners. Ha qualcosa di più volenteroso.

A che punto sono i nostri “innamorati”?

La nostra è una coppia che sta forzando il rapporto?

Chi beneficia di questo intestardirsi?

Appuntamento in Emilia.

Tribunale di Bologna.

Giudice signor Thiago Motta.

