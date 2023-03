Al termine del primo tempo di Napoli – Atalanta, il numero 22 Matteo Ruggeri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Se riusciamo ad uscire dal basso possiamo metterli in difficoltà. Loro vengono a prestarci molto alto e se evitiamo il loro pressing si aprono spazi davanti per noi. Palla lunga su Zapata? Non la stiamo facendo sempre, se possiamo fraseggiare basso lo facciamo“

